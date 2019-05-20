Nevşehir’de FETÖ’dan 5 kişiye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 şüpheliye işlem yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 3 öğretmen, 1 çevre mühendisi ve 1 öğrenci olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 11:39