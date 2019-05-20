Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından 3 öğretmen, 1 çevre mühendisi ve 1 öğrenci olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 11:39
Nevşehir’de FETÖ’dan 5 kişiye işlem yapıldı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 5 şüpheliye işlem yapıldı.