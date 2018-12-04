Nevşehir’de FETÖ’dan 37 kişiye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında son bir hafta içerisinde 37 kişiye yasal işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8’i emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken adliyeye sevk edilen 8 kişiden 1’i tutuklanırken 7 kişi ise denetimlik serbestlik uygulaması ile serbest bırakıldı. Diğer 29 şüphelinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.