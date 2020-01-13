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Nevşehir’de FETÖ’dan 1 şüpheliye işlem yapıldı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir’de 1 şüpheliye işlem yapıldı.

Nevşehir 13.01.2020, 09:46
Nevşehir’de FETÖ’dan 1 şüpheliye işlem yapıldı
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir’de 1 şüpheliye işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri tarafından 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahsa adli işlem yapıldı.

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