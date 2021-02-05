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Nevşehir’de define avcısı 3 kişi yakalandı
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Nevşehir 05.02.2021, 11:13 05.02.2021, 11:27
Alınan bilgilere göre, Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan L.Y., R.Ç. ve Y.Ö. jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından define aramada kullanılan 2 adet dektör e 1 adet murç ele geçirilirken yakalanan 3 kişi hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.