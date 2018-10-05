Nevşehir’de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

01-07 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Nevşehir İl Müftülüğü tarafından konferans düzenlendi.

Nevşehir İl Müftülüğü organizasyonu ile Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama programına; Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu konuşmacı olarak katılırken, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir AK Parti Milletvekili Yücel Menekşe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Kaya, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, İl Müftüsü Yakup Öztürk, İlçe Müftüleri, daire müdürleri, Din görevlileri, Kur’an Kursu Öğreticileri, Müftülük personeli ile davetliler katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Fatih Okumuş’un Kur’an-ı Kerim ziyafetiyle başlayan program, slayt sunusu, açılış ve selamlama konuşması ile devam etti. Akabinde İl Müftüsü Öztürk, haftanın anlam ve önemine değindi.

Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, “Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” konulu konferansını verdi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Muslu tarafından verilen konferans sonrasında ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren din görevlilerine ve yaptıkları katkılar nedeniyle Hayırsever vatandaşlara plaketleri, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu tarafından takdim edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonundaki etkinlik, takdimlerin ardından sona erdi.