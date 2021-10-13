Nevşehirde bir ilk, kalbi delik hasta açık kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu
Kalbinde delik olan 26 yaşındaki genç kadın açık kalp ameliyatı ile ilk kez kalp zarından yapılan yama sayesinde sağlığına kavuştu.
Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğine, nefes darlığı ve buna bağlı olarak aşırı yorulma, halsizlik şikayeti ile müracaat eden Sara Nouri (26) yapılan görüntülü tetkiklerde Atrial Septal Defect (ASD) adını verilen, kalpte 2.5 cm’lik bir delik olduğu teşhis edildi. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi uzmanlarının ortak değerlendirmesi sonucu açık kalp cerrahisi ile deliğin kapatılmasına karar verildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Kalp Damar Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan ve Op. Dr. Fırat Durna ve ameliyat ekibi tarafından ameliyata alındı.
Dr. Erkan: “Bizler Nevşehir Devlet Hastanesinde, 2 Kalp Damar Cerrahı, Kardiyoloji Doktorları, Anestezi Doktorları ve Teknikerleri, Ameliyathane Hemşirelerimiz, Perfüzyonistlerimiz, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerimiz ile birlikte yaklaşık 25 kişilik büyük bir ekiple Kalp Ameliyatlarına hazırız. Başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.