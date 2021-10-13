Nevşehirde bir ilk, kalbi delik hasta açık kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu

Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğine, nefes darlığı ve buna bağlı olarak aşırı yorulma, halsizlik şikayeti ile müracaat eden Sara Nouri (26) yapılan görüntülü tetkiklerde Atrial Septal Defect (ASD) adını verilen, kalpte 2.5 cm’lik bir delik olduğu teşhis edildi. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi uzmanlarının ortak değerlendirmesi sonucu açık kalp cerrahisi ile deliğin kapatılmasına karar verildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Kalp Damar Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan ve Op. Dr. Fırat Durna ve ameliyat ekibi tarafından ameliyata alındı.

Kalp Damar Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Muhammet Hüseyin Erkan şunları kaydetti: “ Hastaya yaklaşık 2,5 saat süren açık kalp ameliyatı ile, perikard adını verdiğimiz kendi kalp zarından hazırladığımız yama ile kalpteki bu deliği kapatılarak başarılı bir şekilde son verildi. Operasyon sonrası hasta gerekli takip ve tedavilerinin en uygun şekilde yapıldığı 3. Basamak Kalp Damar Cerrahi KVC Yoğun Bakım servisinde 2 gün, Kalp ve Damar Cerrahi Servisinde 3 gün gözetim altında tutuldu. 5 gündür hastanemizde misafir ettiğimiz hastamızın durumu çok iyi, rahat bir şekilde nefesini alıyor ve veriyor, son kontrollerden sonra hastamızı şifa ile taburcu edeceğiz.” dedi.

Dr. Erkan: “Bizler Nevşehir Devlet Hastanesinde, 2 Kalp Damar Cerrahı, Kardiyoloji Doktorları, Anestezi Doktorları ve Teknikerleri, Ameliyathane Hemşirelerimiz, Perfüzyonistlerimiz, Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerimiz ile birlikte yaklaşık 25 kişilik büyük bir ekiple Kalp Ameliyatlarına hazırız. Başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.