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Nevşehir’de bıçaklı gaspçı tutuklandı

Nevşehir’de park halinde araç içerisinde bulunan bir kişiyi bıçakla gasp eden şüpheli yakalandı.

Nevşehir 01.02.2021, 15:19
Nevşehir’de bıçaklı gaspçı tutuklandı
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Nevşehir’de park halinde araç içerisinde bulunan bir kişiyi bıçakla gasp eden şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Atatürk Bulvarında park halinde bulunan araç sürücüsü M.C. araç içerisinde bulunan yabancı uyruklu Y.C.’nin bıçakla kendisinden zorla para istemesi sonrasında Y.C.’den şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Y.C. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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