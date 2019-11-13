Son Dakika
Nevşehir’de aranan 2 şahıs tutuklandı
Nevşehir’de haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir 13.11.2019, 09:10 13.11.2019, 09:38
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca aranan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.B. ve 5 ay hapis cezası bulunan İ.U. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
4°
açık
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:13
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:13
|Akşam
|17:37
|Yatsı
|18:57