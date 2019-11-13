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Nevşehir’de aranan 2 şahıs tutuklandı

Nevşehir’de haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir 13.11.2019, 09:10 13.11.2019, 09:38
Nevşehir’de aranan 2 şahıs tutuklandı
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Nevşehir’de haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca aranan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.B. ve 5 ay hapis cezası bulunan İ.U. yapılan istihbarı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen her iki şahısta tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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