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Nevşehir’de acemi erler yemin töreni düzenlendi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında eğitim gören 2001-2 tertip erlerin yemin töreni düzenlendi.

Nevşehir 09.06.2021, 13:37
Nevşehir’de acemi erler yemin töreni düzenlendi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığında eğitim gören 2001-2 tertip erlerin yemin töreni düzenlendi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda eğitimlerini gören 2001-2 tertip erlerin yemin töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’un yanı sıra erlerin aileleri katıldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen yemin töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı.
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