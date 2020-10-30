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Nevşehir’de 31 Ekim Cumartesi günü il genelinde su kesintisi yaşanacak
NEVŞEHİR BELEDİYESİ, İÇME SUYU ANA İSALE HATLARINDA YAPILACAK OLAN YENİLEME ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI 31 EKİM 2020 CUMARTESİ GÜNÜ ŞEHİR MERKEZİNİN TAMAMINA SU VERİLEMEYECEĞİNİ BELİRTEREK, VATANDAŞLARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMASI UYARISINDA BULUNDU.
Nevşehir 30.10.2020, 10:11
Konuyla ilgili olarak Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Şehrin farklı noktalarında bulunan içme suyu depolarından mahallelere su taşıyan içme suyu ana isale hatlarının yenilenmesi kapsamında 31.10.2020 Cumartesi günü Yunus Emre Caddesi’nde bağlantı çalışması yapılacaktır. Sabah erken saatlerde başlayacak olan çalışmanın aynı gün gece saatlerine kadar sürmesi planlanmakta olup bu süre içerisinde şehir merkezindeki tüm mahallelerde su kesintisine gidilecektir. Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir" denildi