Son Dakika
Nevşehir’de 2019 yılında 3 bin 403 konut satışı yapıldı
Tüik Nevşehir Bölge Müdürlüğü Tarafından Yapılan Açıklamaya Göre Nevşehir’de Aralık Ayında 536 Konut Satışı Yapıldığı Açıklanırken 2019 Yılında İse Toplamda 3 Bin 403 Konutun El Değiştirildiği Bildirildi.
Nevşehir 15.01.2020, 11:21
TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Nevşehir’de Aralık ayında 536 konut satışı yapıldığı açıklanırken 2019 yılında ise toplamda 3 bin 403 konutun el değiştirildiği bildirildi. TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale’de 5 bin 976, Aksaray’da 6 bin 526, Niğde’de 6 bin 740, Nevşehir’de 3 bin 403 ve Kırşehir’de 4 bin 195 konutun 2019 yılında satıldığı belirtildi.