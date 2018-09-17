Nevşehir’de 11 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 11 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kale Şehit İsmail Arslan polis merkezi amirliği ekipleri tarafından Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde yapılan devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan A.N.’nin GBT kontrolü yapıldı. Yapıla GBT kontrolü sonrasında silahlı yağma suçundan 11 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanan A.N. Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 15:19