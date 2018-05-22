Nevşehir’de 1 haftada aranan 14 şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada hakkında aramam kararı olan 14 kişi yakalandı.

Nevşehir il genelinde polis ekipleri tarafından yol kontrol ve denetme noktalarında yapılan çalışmalar neticesinde bir hafta içerisinde arama kararı olan 14 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, yaralama suçundan yakalama kararı olan M.C., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.D., yağma suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P., FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan aranan A.A., fuhuş ve çeşitli suçlardan aranan H.Ç. silahla tehdit suçundan aranan M.S.S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çeşitli suçlardan aranan E.Ç., G.Ç., U.A., M.T., H.Ş., M.T., M.Ç., E.Ü. ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi.