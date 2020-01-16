Son Dakika
Nevşehir Ziraat Odası Başkanları, Açıkgöz’ü ziyaret etti
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalişkaner Ve İlçe Başkanları Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ü Ziyaret Etti.
Nevşehir 16.01.2020, 09:38
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner ve ilçe başkanları AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz’ü ziyaret etti.
Milletvekili Açıkgöz, “Milletimizin evi, gazi TBMM’de ziyaretimize gelen tarım şehri Nevşehir’imizin Ziraat Odaları Başkanlarımızla istişarelerde bulunduk, hemşerilerimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.