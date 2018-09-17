Nevşehir Valisi Aktaş ölüm kavşağında incelemelerde bulundu

Nevşehir-Uçhisar kavşağında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş beraberinde AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte kavşakta incelemelerde bulundu.

Nevşehir’de halk arasında ölüm kavşağı olarak adlandırılan Nevşehir-Uçhisar kavşağında Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve karayolları yetkilileri incelemelerde bulunurken kavşakta ne gibi tedbirler alınması gerektiğini konuştular.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Karayolları yetkililerine yol yapımının hatalı olduğunu anlatırken karayolları yetkilileri de sürücülerin aşırı hız ve ışık ihlallerinden dolayı kazaların meydana geldiğini anlattı. AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe’de buradaki açıklamasında, “Nevşehir-Uçhisar kavşağına bir köprülü kavşak yapılması gerekmektedir. Çünkü burası turizm yolu normal bir yol değil. Turizmin giriş kapsının yolu burasıdır. Dolayısıyla bizim buraya köprülü kavşak tarzında bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa kurala uyulsa zaten sorun yok. İşte biz o kurala uyduramıyoruz. Ürgüp’ten gelen yolda çok katlı bir rampa var. Turizm bölgesinden gelen hafta sonunda genelde alkollü geliyor. Bizim burayı kontrol altına almamız gerekiyor. Ne olursa olsun bizim buraya bir köprülü kavşak sığdırmamız gerek” dedi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’da açıklamasında, “Malum karayollarımızda bazen kara noktalar oluşabiliyor. Önemli olan burada ki tedbirleri alıp çözüme odaklı bir sonuç elde etmektir. Bizde burada milletvekilimiz, karayolları yetkililerimiz ve emniyet güçlerimiz ile birlikte uzmanlarıyla bir araya geldik. Bu yolda neler yapılabilir, bundan sonra kaza yaşamamak için nasıl tedbirler alabilirizi konuştuk. İnşallah kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecekleri hepsini arkadaşlarımız bir rapor haline getirerek hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz. Burada ışıklandırmanın artırılması, trafik kontrollerinin arttırılması ve uzun vadede alt geçide kadar kavşaklı bir geçit yapılana kadar hepsi alternatiflerimizin arasında yer alıyor” diye konuştu.

Nevşehir-Uçhisar kavşağında 15 Nisan 2018 tarihinde 4’ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybederken yıl içerisinde de kavşakta bir çok ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları meydana gelmişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 14:51