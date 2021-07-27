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Nevşehir Nejdet Ersan Parkı’nda müzik ziyafeti
Nevşehir Belediyesi tarafından Nejdet Ersan Parkı’nda düzenlenen Mahalle Konserleri programı büyük ilgi gördü.
Nevşehir 27.07.2021, 22:56 29.07.2021, 10:00
Nevşehir Belediyesi tarafından Nejdet Ersan Parkı’nda düzenlenen Mahalle Konserleri programı büyük ilgi gördü.
Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yaz akşamlarında vatandaşların açık havada aileleri ile birlikte vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen konser etkinliklerinin tüm mahallelerde yapılacağını söyledi. Gösterdikleri ilgi dolayısıyla vatandaşlara teşekkür eden Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak bir yandan altyapı ve üstyapı çalışmaları ile birlikte belediye hizmetlerini yürütürken bir yandan da vatandaşlarımızı kültür sanat etkinlikleri ile buluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.