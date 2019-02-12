Nevşehir merkezli yapılan FETÖ operasyonunda 5 polis gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik 2010’daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı’na ilişkin operasyonda Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 kişi gözaltına aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce Nevşehir’de görev yapmış ve meslekten ihraç edilen polis memurları F.G. ve Ş.G.’yi Kayseri’de, A.Ü.’yü de Ankara’da gözaltına alırken halen görevde bulunan polis memurları Z.A.G.’yi Kırşehir Polis Okulu’ndan ve S.G.’yi ise Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’ya götürüldüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 16:33