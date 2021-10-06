Nevşehir İl Temsilcisi Didinmez ve yönetiminden Salaş'a Ziyaret

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Nevşehir İl Temsilcisi Gazi Zeki Didinmez, Yönetim Kurulu üyeleri Gazi Mustafa Tanrıkulu ve şehit oğlu Muhittin Türk'ü makamında ağırladı.

Nevşehir’de yeni faaliyete geçen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilciliği’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Derneğin Nevşehir İl Temsilcisi Zeki Didinmez; "Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı Sn İbrahim Salaş'ı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak ziyaret ettik. Kabulü, samimiyeti ve yakın ilgileri için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Borsa Başkanı İbrahim Salaş'ta; “Azim ve kararlılıkla milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerimizi, bu uğurda gazilik mertebesine ulaşmış tüm gazilerimizi ve şehitlik mertebesine erişmiş kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. Borsa olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Çünkü sizler şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emanetisiniz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretiniz için Borsamız adına tekrar sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.