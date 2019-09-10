Nevşehir İl Jandarma Komutanı Erol’dan Rektör Bağlı’ya ziyaret

Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığı Özel İnceleme Müfettişi görevinde iken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına atanarak görevine başlayan Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’a teşekkür eden Rektör Bağlı, kendilerine yeni görevleriyle birlikte başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Jandarma Komutanı Erol ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, kendilerine ziyaret sonunda günün anısına plaket takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2019, 15:24