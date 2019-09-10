Nevşehir İl Jandarma Komutanı Erol’dan Rektör Bağlı’ya ziyaret

Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kıdemli Albay Hüsamettin Erol’a teşekkür eden Rektör Bağlı, kendilerine yeni görevleriyle birlikte başarılı çalışmalarının devamını diledi.
Jandarma Komutanı Erol ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, kendilerine ziyaret sonunda günün anısına plaket takdim etti.Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2019, 15:24