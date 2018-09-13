Nevşehir Heyeti, İller Bankası Genel Müdürü Büyük'ü Ziyaret Etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ile birlikte İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ’ü makamında ziyaret ederek, gerçekleştirilen İller Bankası Genel Müdürlüğü yatırımlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz ile birlikte İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’e nezaket ziyaretinde bulundu.

İller Bankası Genel Müdürlüğü ile Nevşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili olarak görüşmelerin yapıldığı ziyaret anısına, Belediye Başkanı Atilla Seçen, Genel Müdür Büyük’e Avanos el sanatları ürünü çini tabak hediye etti.