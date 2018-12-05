Nevşehir heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti

Ankara’da temas ve ziyaret ziyaretini sürdüren ve aralarında Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in de bulunduğu Nevşehir heyeti, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ettiler.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı’dan oluşan Nevşehir Heyeti, Ankara’daki temas ve ziyaretleri kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret ettiler.