Nevşehir hayvan pazarı yeniden açılıyor

Nevşehir İli Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun, 30 Eylül 2021 tarih ve 2021/07 sayılı kararı gereğince bazı köylerde görünen ŞAP hastalığı dolayısıyla tedbir amaçlı kapatılan "Nevşehir Ticaret Borsası Hayvan Pazarı" yeniden açılıyor.

Nevşehir Ticaret Borsası’na ait Hayvan Pazarı, Nevşehir İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun 19 Kasım 2021 tarih ve 2021/8 sayılı kararı ile 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 06:00 da açılacaktır, Pazar esnafımıza ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur.