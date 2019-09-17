Nevşehir Emniyetinden NEVÜ öğrencilerine ‘Hoş Geldin’ standı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine yönelik "Hoş Geldin" standı açtı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde "toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamak" için başlatılan uygulama kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü her yıl olduğu gibi bu yılda NEVÜ girişine stant açtı. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencileri, şehre ve üniversiteye "Hoş geldiniz" diye karşılayan Terörle Mücadele, Narkotik Şube ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetlerine yönelik hazırlanan "El Ele Güvenli Geleceğe" ve benzeri konulara dair uyarıcı broşürler dağıttı.

Öğrencilerin herhangi bir sorun ve talepleri olması halinde emniyet birimlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten ekipler, öğrencilere not defteri, kalem, pasta ve meyve suyu ikramında bulundu.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nün bu uygulamasından oldukça memnun olduklarını belirten öğrenciler ise, görevli ekiplere ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından NEVÜ girişine kurulan "Hoş Geldin" ve bilgilendirme standı önümüzdeki günlerde de öğrencileri karşılamaya devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2019, 16:04