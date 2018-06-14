Nevşehir Eczacılar Odası Başkanı Dörtkol, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Eczacılar Odası Başkanı Tansu Dörtkol Ramazan bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Rahmet ve mağfiret ayı Ramazanı aziz bir misafir edasıyla uğurluyoruz. Onu uğurlarken hüzünleniyor, ancak bayram ile seviniyoruz. Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan bir tatil günü değil, insanî ve İslamî güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi ve saygının en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun bütün kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı paylaşma ve dayanışma günleridir.

Şunu unutmayalım ki bizler, insanlığın umuduyuz. Birliğimizi, dirliğimizi korursak mazlumların, mağdurların, yoksulların, kimsesizlerin umudu olmaya devam ederiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Nevşehirli hemşerilerimiz olmak üzere, tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a ve bütün insanlığa barış, huzur, adalet ve merhamet getirmesini temenni ediyorum” dedi.