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Nevşehir Belediyespor filede kadrosunu Işıl Kartalkanat ile güçlendirdi
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig Ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Işil Kartalkanat’ı Kadrosuna Kattı.
Nevşehir 05.12.2019, 14:27
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Işıl Kartalkanat’ı kadrosuna kattı.
Nevşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımının son transferi Işıl Kartalkanat daha önce TED Kolejliler, İller Bankası, Emlak TOKİ, Gazi Üniversitesi, Kazan Belediyespor ve Samsun Büyükşehir Belediyespor takımlarında forma giydi.
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