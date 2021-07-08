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Nevşehir Belediyespor, Aykut Sarıdoğan’ı transfer etti
Nevşehir Belediyespor, Arnavutköy Belediye Spor Kulübü’nün 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan ile anlaştı.
Nevşehir 08.07.2021, 11:56
Nevşehir Belediyespor, Arnavutköy Belediye Spor Kulübü’nün 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan ile anlaştı.
24 yaşındaki genç oyuncu düzenlenen tören ile kendisini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.Futbola Salihli Belediyesi altyapısında başlayan Sarıdoğan, Kastamonu 1966, Bayburt Grup Özel İdare, Nazilli Belediyespor ve Fethiyespor formaları giydi.