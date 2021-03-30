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Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor’u konuk edecek
Misli.com 3.Lig 1.Grup 25.hafta müsabakasında Nevşehir Gazi Stadyumunda Alemdağspor’u konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor.
Nevşehir 30.03.2021, 09:14
Misli.com 3.Lig 1.Grup 25.hafta müsabakasında Nevşehir Gazi Stadyumunda Alemdağspor’u konuk edecek olan Nevşehir Belediyespor hazırlıklarını sürdürüyor.
Nevşehir Belediyespor’un konuk edeceği Alemdağspor ligde 29 puan ile 10.sırada yer alırken Nevşehir Belediyespor ise 22 puan ile 12.sırada yer alıyor.31 Mart Çarşamba günü Gazi Stadyumunda oynanacak Nevşehir Belediyespor, Alemdağspor karşılaşması saat 14.00’te başlayacak.