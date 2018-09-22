Nevşehir Belediyespor: 4 Körfez Spor Kulübü:0

TFF 3.Lig 1.grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Körfez Spor Kulübünü 4-0 mağlup etti.

TFF 3.Lig 1.grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor Gazi Stadyumunda grubun son sırasında yer alan Körfez Spor Kulübünü 10 ve 43. dakikalarda Metahan Andaç Özlü, 65.dakikada Tunç Murat Behram ve 84.dakikada Raif Uzuner’in kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor grupta puanını 9’a çıkartırken Körfez Spor Kulübü ise 4.hafta sonunda da puan ile tanışamadı.

Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya ve yaklaşık 3 bin taraftar takip etti.