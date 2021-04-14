Nevşehir Belediyespor: 2 Payasspor:0

Misli.com 3.Lig 1. Grupta ligde kalma mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Payasspor’u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasında Gazi Stadyumunda oynanan karşılaşmada Nevşehir Belediyespor, Payasspor’u konuk etti. İlk yarısı karşılıklı ataklarla oynanan mücadelenin 21. dakikasında Nevşehir Belediyespor Burak’ın kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında konuk ekip Payasspor daha atak bir oyun sergilerken Nevşehir Belediyespor kontra atakla maçın 67. dakikasında Mehmet Kaan Türkmen’in golüyle maçta 2-0 öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra maç karşılıklı ataklar ile devam ederken maçın 90 dakikası ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu maçın ardından Nevşehir Belediyespor 30 puan ile 11. sıraya yükselirken ligin 28. haftasında Gazi Stadyumunda Kızılcabölükspor’u konuk edecek.