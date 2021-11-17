Nevşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 16-21 Kasım tarihlerinde Başkent Millet Bahçesi’nde gençlere yönelik “Tam Bana Göre Festival” etkinliği düzenleniyor.

Festivale Türkiye’nin her bölgesinden 40 merkez belediye ve 105 ilçe belediye katılıyor ve katılımcı belediyeler stantlarında şehirlerinin yöresel ürünlerini gençlere sunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan festivalde konserler, söyleşiler, tiyatro, sinema gösterileri, yarışmalar, sertifikalı eğitimler, sergi, grafiti ve daha birçok sürpriz faaliyetler yer alacak.

“Tam Bana Göre Festival” adıyla gençlere yönelik gerçekleşen festivalde açılan Nevşehir Belediyesi standı ilk günde büyük ilgi gördü.

Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’den görsellerin ve yöresel el sanatları ürünlerinin yer aldığı stantta ziyaretçilere Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerince köftür, kabak çekirdeği ve kuru üzüm gibi yöresel ürünler de ikram edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da Nevşehir Belediyesi standında ziyaretçilerle sohbet ederek Nevşehir Belediyesi’nin faaliyetleri ve gençlik projeleri hakkında bilgiler verdi.