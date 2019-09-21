Nevşehir Belediyesi sünnet şöleni düzenledi

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın oğlu Haktan Seymen Arı’nın da aralarında bulunduğu 50 çocuk için Nevşehir Belediyesi tarafından sünnet şöleni düzenlendi. Ünlü sanatçılar Metin Şentürk ve Ankaralı İbocan’ın sahne aldığı şölen öncesinde çocuklar otobüslerle şehir turu yaptı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyonla, aileleri mahalle muhtarlıklarına ve Nevşehir Belediyesine başvuruda bulunan 50 çocuk Nevşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirildi. Nevşehir’deki özel hastanelerde sünnetleri yapılan çocuklarla birlikte sünnet olan Belediye Başkanı Rasim Arı’nın oğlu Haktan Seymen Arı için sünnet şöleni düzenlendi.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda düzenlenen şölen öncesinde sünnet olan çocuklar ve aileleri BigBus otobüsler ile şehir turu yaptı.

Gezi sonrası Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’na gelen çocuklara burada Belediye Başkanı Rasim Arı eşi Melek Arı ile birlikte karşılarken çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı, ikramda bulunuldu.

Mehter takımı eşliğinde salonda yürüyen çocuklar, protokol üyeleri ve katılımcıları selamladı. Çocuklar daha sonra Belediye Başkanı Rasim Arı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra sahne alan ünlü Metin Şentürk, birbirinden güzel eserlerini Nevşehirliler için seslendirdi. Nevşehir’de bulunmaktan ve böyle bir organizasyonda sahne almaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten Şentürk, “Nevşehirli çocuklar çok şanslı. Böylesine kalbi güzel bir belediye başkanları var. Rasim Arı başkanları onlar için çok güzel bir program hazırlamış. Bende Rasim Arı başkanımızın daveti ile sizlerle buluşmaktan, çocuklarımızın bu mutlu günlerine şahitlik etmekten dolayı çok mutluyum” dedi.

Şentürk’e sahne programı sonrasında teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, ünlü sanatçıya çini bir tabak hediye etti.

Arı yaptığı konuşmada, yoğun programlarına rağmen Nevşehirli çocuklar için davetlerini kırmayan Metin Şentürk’e teşekkür etti.

Başkan Arı, seçim öncesi söz verdikleri bir etkinliği başlatmaktan mutlu olduklarını, şöleni gelecek yıllarda devam ettireceklerini söyledi. Arı, "Seçim döneminde söz vermiştik. Bu şehrin garibanını koruyacağız. Hem evliliklere ilk adımlarında hem de sünnet merasimini beraber yapacağımızı söylemiştik. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da artırarak sünnet şölenini geleneksel hale getireceğiz. Ayrıca, gelecek yıldan itibaren toplu düğün törenleri de gerçekleştireceğiz" dedi.

Sünnet şöleni için belediyenin bütçesinden hiçbir paranın harcanmadığını ve şenliğin hayırsever iş insanlarının desteği ile gerçekleştirildiğini kaydeden Arı, “Kendi evladımı bu şehrin çocuklarından ayırmadığım için onun da sünnet düğününü bugün yaptım. Kendi oğlum hariç tüm çocuklarımızın kıyafetlerini hayırsever vatandaşlarımız karşıladı. Ayrıca sünnetlerini Özel Versa ve Özel Kapadokya Hastanesi üstlendi. Düzenlediğimiz bu konserlerimiz ise yine Nevşehir’de ve İstanbul’da bulunan hayırsever iş insanlarımız tarafından gerçekleştirildi. Dolayısıyla belediyemizin kasasından beş kuruş para harcanmadı. Kendi oğlumun sünneti de dahil tüm masraflarını ise kendim karşıladım. Böyle güzel bir organizasyon için dedikodu yapmaya kalkanlar da hiç kendilerini yormasın. Biz bu şehrin tek bir kuruşunu bile ziyan etmeyiz. Ben Nevşehirlilere bunun için söz verdim” diye konuştu.

Arı’nın konuşmasının ardından ise Ankaralı İbocan sahne aldı. Hayranları için birbirinden güzel şarkılar seslendiren İbocan’a Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi.

Konser sonrasında ise; Belediye Başkanı Rasim Arı, İbocan’a teşekkür ederek çini bir tabak hediye etti.

Sünnet Şölenine AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe’nin yanı sıra, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar, İl Emniyet Müdürü Metin Artunay, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.