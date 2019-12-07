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Nevşehir Belediyesi soğuk havalarda sokak hayvanlarını unutmadı
Nevşehir Belediyesi, Kar Yağışı Ve Soğuk Hava Nedeniyle Beslenme Ve Barınma Zorluğu Yaşayan Sokak Hayvanları İçin Çalişmalarini Aralıksız Sürdürüyor.
Nevşehir 07.12.2019, 16:43
Nevşehir Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanları için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye yetkilileri, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşların hassasiyet göstermelerini istedi.
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