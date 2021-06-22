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Nevşehir Belediyesi müzik eğitim merkezinde yaz dönemi kursları başlıyor
Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi’nde açılacak olan Bağlama, Gitar, Keman, Ney ve Halk Oyunları kursları için kayıtlar başladı.
Nevşehir 22.06.2021, 11:48
Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi’nde açılacak olan Bağlama, Gitar, Keman, Ney ve Halk Oyunları kursları için kayıtlar başladı.
Müzik Eğitim Merkezi’nin usta eğiticileri tarafından verilecek ve çocukların bireysel yeteneklerini gün yüzüne çıkarma şansı bulacakları kursa dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.
Bağlama, Gitar, Keman, Ney ve Halk Oyunları kurslarına katılmak isteyenler 0384 213 86 93 ve 0384 214 28 03 nolu telefonları arayabilecekleri gibi, Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı’nda bulunan merkeze şahsen başvurabilecek.Pandemi tedbirlerinin uygulanacağı ve kontenjanların sınırlı tutulacağı kurslar için son başvuru tarihi 28 Haziran 2021 Pazartesi.