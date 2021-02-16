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Nevşehir Belediyesi ekipleri kar mesaisini sürdürüyor
Nevşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Nevşehir 16.02.2021, 22:54
Nevşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri şehir merkezinde karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Özellikle akşam saatlerinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için gece boyunca özveriyle çalışmalarını sürdürecek.Bu arada Nevşehir Belediyesi ekipleri Karayolları sorumluluk ağında bulunan Niğde, Avanos ve Ürgüp yol güzergâhlarında da tuzlama ve kar temizliği çalışması yaparak Karayolları ekiplerine destek veriyor.