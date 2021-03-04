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Nevşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı
Nevşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.
Nevşehir 04.03.2021, 10:21
Nevşehir Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran başkanlığında yapıldı.
“Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi” ve “Sanat Sokağı Sokak Sağlıklaştırma” projeleri ile “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı” İçin başkan yardımcılarının yetkilendirmesinin görüşülmesi ile başlayan toplantıda daha sonra İmar Plan Tadilatı görüşülerek karara bağlandı.Kale Etrafı Kentsel Dönüşüm Projesi, Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi ve Sanayi Dönüşüm Projeleri hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri tarafından meclis üyelerine gerçekleştirilen sunum ile devam eden toplantıda ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görev Çalışma Esasları Yönetmeliğinin Görüşüldü.