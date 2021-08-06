Nevşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı yapıldı
Nevşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayı oturumunda ülkemizde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler ve geçtiğimiz gün vefat eden eski belediye başkanlarından Yahya Yılmaz için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Nevşehir Belediye Meclisinin Ağustos ayı oturumunda ülkemizde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenler ve geçtiğimiz gün vefat eden eski belediye başkanlarından Yahya Yılmaz için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Savran ayrıca, 1984-1989 yılları arasında Nevşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan merhum Yahya Yılmaz’ın vefatın da büyük üzüntü duyduklarını kaydederek, “Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmiş Yahya Yılmaz büyüğümüze Allah’tan rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Şehrimiz için yaptığı değerli hizmetlerle kalbimizde daima yaşayacaktır. Merhum başkanımızı saygı ve minnetle anıyorum. Başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerime başsağlığı dilerim." diye konuştu.
Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde de orman yangınlarında hayatını kaybedenler ve geçmiş dönem belediye başkanlarından merhum Yahya Yılmaz için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.