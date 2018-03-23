Nevşehir Belediye Başkanı Ünver’den Taziye Mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, eğitim uçuşu yaptığı sırada kaza kırıma uğrayarak Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında düşmesi ve F- 16 tipi savaş uçağının pilotu Üsteğmen Yasin Boy’un şehit olmasından dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, dün akşam eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının pilotu Üsteğmen Yasin Boy’un şehadet haberinin ardından baş sağlığı mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Ünver mesajında, Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un her şeyden üstün gördüğü kutsal vatan görevi sırasında, uçağının kaza kırıma uğraması nedeniyle düşmesi sonucunda şehadet mertebesine ulaştığını belirtti.

Ünver, meydana gelen kazada şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı’nın kahraman personellerinden Üsteğmen Yasin Boy’a Allah’dan rahmet, Samsun’da yaşayan ailesine, yakınlarına ve tüm Türk Milleti’ne başsağlığı diledi.