Nevşehir Belediye Başkan A. Adaylarından NESİAD’a ziyaret

Nevşehir belediye başkanı aday olmak için geçtiğimiz gün AK Parti il başkanlığına Aday adaylığı müracaatını yaparak istifa eden İl Özel idare Sekteri Savaş BENLİ,

Nevşehirli iş insanlarından Sedat CANTEKİN ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Özdemir farklı zamanlarda ziyaret de bulundu.

Nesiad Yönetim kurulu tarafından karşılanan aday adayları ile sanayici ve iş insanlarının sorunları hakkında görüşmeler yapıldı, aday adaylarının seçim çalışmaları ve sanayiciye yönelik olan projeleri hakkında bilgiler alındı.

Nesiad Başkanı Mustafa ERTAŞ, ziyaretlerinden dolayı aday adalarının hepsine tek tek teşekkür ederek, kendilerine seçim süreçlerinde başarılar diledi.