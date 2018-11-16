Nevşehir Belediye Başkan A. Adaylarından NESİAD’a ziyaret

Mart ayında yapılacak olan Belediye seçimleri için, Nevşehir’in aktif ve dinamik sivil toplum kuruluşu Nevşehir Sanayici ve İş adamları Derneğine ziyaretler devam ediyor.

Nevşehir Belediye Başkan A. Adaylarından NESİAD’a ziyaret
banner230

Nevşehir belediye başkanı aday olmak için geçtiğimiz gün AK Parti il başkanlığına Aday adaylığı müracaatını yaparak istifa eden İl Özel idare Sekteri Savaş BENLİ,

Nevşehirli iş insanlarından Sedat CANTEKİN ve ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Özgür Özdemir farklı zamanlarda ziyaret de bulundu.

Nesiad Yönetim kurulu tarafından karşılanan aday adayları ile sanayici ve iş insanlarının sorunları hakkında görüşmeler yapıldı, aday adaylarının seçim çalışmaları ve sanayiciye yönelik olan projeleri hakkında bilgiler alındı.

Nesiad Başkanı Mustafa ERTAŞ, ziyaretlerinden dolayı aday adalarının hepsine tek tek teşekkür ederek, kendilerine seçim süreçlerinde başarılar diledi.

YORUM EKLE
Gönder