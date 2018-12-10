Nevşehir 1.Amatör Lig’de ilk devre tamamlandı

Nevşehir 1.Amatör Lig’de 7.hafta maçları hafta sonundan oynanırken 3 karşılaşma ise ertelendi.1.Amatör Lig’de ilk devre maçları hafta sonunda oynanan maçlar ile devam ederken Çat Gençlikspor-Telekomspor, Görespor-Eğitim Gençlikspor ve...