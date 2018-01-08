'Müjdeler İçin Sayın Başbakanımıza , Katılım Ve Coşku İçin Nevşehir’e Teşekkürler'

AK Parti Nevşehir 6. olağan kongresi için İlimizi teşrif eden Sayın Başbakanımıza, hazırlıkları ve gerekli çalışmaları biten hizmetlerin müjdesini verdiği için bütün Nevşehirliler adına şükranlarımızı sunuyoruz. Kongremizde bizleri yalnız bırakmayan Nevşehir’li hemşehrilerimize katılımları ve coşkuları için teşekkür ederim.

Sayın Başbakanımızın vermiş olduğu müjdeler;

NEVŞEHİR DEVLET HASTANEMİZE 100 YATAKLI EK BİNA,

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE 112 İSTASYONLARI,

KOZAKLI HASTANESİ,

KALABA – SEYFE PROJESİ TAMAMLANIYOR VE 217.000 DÖNÜM TOPRAK SUYLA BULUŞUYOR,

ACIGÖL MESLEK YÜKSEK OKULU,

ÜRGÜP ADLİYE BİNASI,

NEVŞEHİR KÜLLİYESİ 2019 YILINDA TAMAMLANACAK,

NEVŞEHİR STADYUMU,

DÜNYA’NIN EN BÜYÜK YERALTI ŞEHRİ TURİZME KAZANDIRIYORUZ,

PAŞA BAĞLARI ÖREN YERİ PROJESİ YAKINDA HİZMETE GİRİYOR,

NEVŞEHİR NİĞDE YOLUNU YENİLİYORUZ,

NEVŞEHİR – AKSARAY YOLU SICAK ASFALT KAPLAMASINI YAPIYORUZ,

NEVŞEHİR – KAYSERİ YOLU SICAK ASFALT KAPLAMASINI YAPIYORUZ,

NİĞDE – ANKARA OTOYOLU YAPIM ÇALIŞMALARI HIZLANACAK,

NEVŞEHİR BATI ÇEVRE YOLUNU YAPACAĞIZ,

KAPADOKYA HAVALİMANININ PİSTİNİ YAPTIK, MODERN TERMİNAL BİNALARINI DA YAPACAĞIZ,

KAYSERİ – NEVŞEHİR – KONYA HIZLI TREN PROJESİ BU SENE TAMAMLANIP, YAPIMINA EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAĞIZ…