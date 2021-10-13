Milletvekili Mustafa Açıkgöz, ‘Barışın ve Kalkınmanın Yükselen Yıldızı Türkiye’dir’

AK Parti Nevşehir Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, Asya Parlamenter Asamblesi 2. Başkanlık Divanı Toplantısı açılış konuşmasında delegelere, yerli ve yabancı konuklara hitaplarını gerçekleştirdi.

Milletvekili Açıkgöz, Türkiye’nin gücüne, dostluğuna, stratejik önemine vurgu yaptığı konuşmasında işbirliğinin de vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Açıkgöz, “Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Şentop’un heyetinize selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum.

Dünyada bir eşi ve benzeri olmayan, insanın ruhunu dinlendiren, eşsiz güzelliklerin diyarı, masalsı şehir Kapadokya/ Nevşehir’e hoş geldiniz. Sadece doğal güzellikleriyle değil birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, 3. Yüzyıldan itibaren Hristiyanların eğitim merkezi olan ayrıca Horasan’dan başlayan maneviyat-kültür-tasavvuf yolculuğuyla bugün şehrimizde bulunan Hacıbektaş ilçesinde biten Pir Hacı Bektaş Veli Hazretlerini de içinde barındıran maneviyat dolu bir şehir, Nevşehir…

‘Yetmiş iki milleti bir gör’ diyen, insancıl yaklaşan; ‘İncinsen de incitme’ diyen, hoşgörü sahibi ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyerek birlikteliğin önemini vurgulayan, ‘Ademin ademliği akıl-haya ve ilim iledir’ diyen aklın-ahlakın ve ilmin önemini anlatan, dünyanın çok ihtiyacı olan, daha başka öğütlerde de bulunan, Asya’nın bağrından Anadolu bozkırına BARIŞ-HOŞGÖRÜ-SEVGİ ve MUHABBET getiren insanlığın ortak değeri Pir Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin şehri, Nevşehir’e/ Kapadokya’ya hoş geldiniz.

Bugün sözde çok medeni olduğunu iddia eden, ilimde-fende-teknolojide- astronomide-matematikte-tıpta her konuda ilerde olduğunu iddia edenlere bunların gerçek kaynağının kendisi olduğunu iddia eden ve bunları dünyanın kullanımına sunan Batılılar yani Avrupalılar aslında her biri Asyalı ve Müslüman olan bilim adamlarından almışlardır. Özümüzü, değerlerimizi ve gücümüzü iyi bilmeli ve özgüvenle hareket etmeliyiz.

Hacı Bektaş Veli’nin Horasan’dan başlayan maneviyat, kültür, tasavvuf yolculuğu bugün yaşadığımız ilimizde, Hacıbektaş ilçemizde dünyaya ‘Savaş yerine Barış, Düşmanlık yerine Dostluk, Kin yerine sevgi ve hoşgörü anlayışı’ olarak gönüllerimizde devam ediyor. ‘Yetmiş iki milleti bir gör.’ mesajıyla bizler; Türk-İslam geleneğimizde hâkim olan ‘Yaratılanı severiz, Yaratan’dan Ötürü’ felsefemize göre hareket ediyoruz.

Türkiye’nin Asya bölgesine ve dünyaya yönelik genel politikası; Mazlumların gür sesi, masumların sığınağı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her platformda dile getirdiğimiz gibi insan yaşamının ön planda tutulduğu, ülkelerinin bağımsız, siyasi ve ekonomik istikrara sahip, kendi aralarında ve komşularıyla işbirliği içinde, uluslararası toplumla bütünleşmiş ve demokratik değerleri benimsemiş devletler olarak varlıklarını sürdürmelerini desteklemek şeklinde ifade edebiliriz.

‘Barışın ve Kalkınmanın Yükselen Yıldızı Türkiye’dir’

Huzurun, barışın, istikrarın güvenli limanı olan Türkiye; bölge ülkeleriyle olan tarihi, kültürel, kader bağları sayesinde gücünü milletinden alan, geçmişten geleceğe uzanan güçlü bir ülkedir. Asya Parlamenter Asamblesinde bulunan ülkelerle ilişkilerimiz ise tüm dünyaya model olarak önerdiğimiz ve uyguladığımız ‘Kazan-Kazan’ mantığı üzerinedir. Herkes için yaşanabilir bir dünya arzusundayız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabından bazı evrensel mesajları sizlere aktarmak istiyorum. ‘Dünya ne tek kutuplu ne de iki kutupludur, ne hâkim bir kültürün ne de birkaç imtiyaz sahibi aktörün kültürel hegemonyası altındadır. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve adil bir dünya inşa etmek mümkündür…’ Asya kıtasında barış, huzur, kalkınma ve bölgesel işbirliği ne kadar güçlü olursa; dünyada da insanlar daha mutlu ve daha güçlü olurlar.

Asya Parlamenterleri Asamblesinde bulunan tüm üye ülkelerde; barışın, güvenliğin, istikrarın ve kalkınmanın karşılıklı anlayış, diyalog, işbirliği ve dayanışmayla kalıcı bir biçimde tesis edilmesini diliyorum.

Asya Parlamenter Asamblesi 2. Başkanlık Divanı Toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, AK Parti Ankara Milletvekilimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi APA Türk Grubu Başkanımız Sayın Asuman Erdoğan’a, katkı sunan siz değerli katılımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor; saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”