MHP’den önemli duyuru

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “YSK’nın yayınlamış olduğu karar gereği kamu görevlilerinin 01 Aralık 2018 tarihi Saat 17.00’a kadar görevlerinden ayrılmaları istendiğinde bulunmaları gerekmektedir. İl, İlçe, Belde teşkilatlarımızın başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği tarih ise yani bugün, Saat 17.00’a kadardır. Belde, ilçe ve il belediye başkanlıkları için başvuru yapmış aday adaylarımızın Genel Merkez Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığımıza şahsen başvurmaları 15 Kasım 2018 (Bugün) başlamıştır. Başvurular 15 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için aday adaylığı başvurusu il ve ilçe başkanlıklarımıza yapılmaktadır” denildi.