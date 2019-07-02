MHP Merkez İlçe yöneticilerinden Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir ve beraberindeki parti yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

MHP Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir ve merkez ilçe başkanlığı yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette parti yöneticileri Arı’yı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. MHP Merkez İlçe Başkanı Göğdemir ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Arı, misafirlerine Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projeleri hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Nevşehir’i marka kent haline getirmek için büyük bir azimle ve kararlılıkla çalıştıklarını belirten Arı, “Nevşehir Belediyesi olarak bu şehrin insanlarını mutlu etmek, onların arzuladığı, beklediği hizmetleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken toplum her kesimi ile kucaklaşıyor, onları dinliyor ve fikirlerine önem veriyoruz. Hepimiz ortak sevdası Nevşehir.” dedi.