MHP Merkez İlçe yöneticilerinden Belediye Başkanı Arı’ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir ve beraberindeki parti yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Nevşehir’i marka kent haline getirmek için büyük bir azimle ve kararlılıkla çalıştıklarını belirten Arı, “Nevşehir Belediyesi olarak bu şehrin insanlarını mutlu etmek, onların arzuladığı, beklediği hizmetleri yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken toplum her kesimi ile kucaklaşıyor, onları dinliyor ve fikirlerine önem veriyoruz. Hepimiz ortak sevdası Nevşehir.” dedi.