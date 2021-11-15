MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz KILIÇ NEVESOB' u Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç beraberinde parti MYK Üyeleri, İl Başkanı İlhan Kaya ve Parti Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyetle birlikte Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Pınarbaşı'yı ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkarların güncel sorunlarının istişare edildiği ziyaret dolayısıyla Başkan Pınarbaşı, Filiz Kılıç ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.