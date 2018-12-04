MHP adayı Kılıç, ülkücüler ile buluştu

Aday gösterilmesinin hemen ardından çalışmalarına başlayan Prof. Dr. Filiz Kılıç, ilk ziyaretini önce MHP İl başkanlığına daha sonra ise Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığına yaptı. Akşam saatlerinde Ülkü Ocakları Nevşehir İl başkanlığına gelerek burada İl Başkanı Ali Türker ve ülkücüler ile bir araya gelen Kılıç, Nevşehir’e en iyi hizmeti sunabilmek için bu kutlu göreve talip olduğunu, Allah’ın izni ile 31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve geldiğinde yapılacak çok işinin olduğunu vurguladı.

Seçim çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Filiz Kılıç’a başarılar dileyen Ocak Başkanı Ali Türker, Ülkücüler olarak seçim süresince gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.