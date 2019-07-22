Meteris Meydanı yeni görüntüsüyle beğeni topladı

Nevşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile yenilenen Meteris Meydanı Nevşehirlilerin beğenisini topladı.
Ekiplerin gece gündüz yoğun bir mesai harcayarak gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından meydana çiçek ve süs bitkileri dikildi. Adeta bir çiçek bahçesine döndürülen Meteris Meydanı konulan süs havuzu ve köprü ile de estetik gir görünüm kazandı.
Meteris Meydanın da bulunan alçak ve yüksek gerilim hatları da yer altına alınırken yapılan düzenlemeler ile birlikte yaya ve araç trafiği daha akıcı bir hale geldi.Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 16:22