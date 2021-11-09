Meslek Liselerine Ziyaret

Ziyarette Sayın Valimiz İnci SEZER BECEL, okul idarecilerinden okulların genel durumu ve eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı. Okullarımızdaki atölyelerimizi ve uygulama otelimizi gezen Sayın Valimiz buralarda incelemelerde bulundu.

“Meslek Liseleri Öğrencilere Genç Yaşta Meslek Bilinci Kazandırarak Kaliteli Eleman Yetişmesini Sağlıyor”

Sayın Valimiz yaptığı konuşmada “Meslek Liseleri eğitim hayatının vazgeçilmezidir, onlara ülke olarak ihtiyacımız var. Meslek liseleri öğrencilere genç yaşta meslek bilinci kazandırarak kaliteli eleman yetişmesini sağlamaktadır. Son yıllarda meslek liselerine verilen önemin daha da artmasıyla bu liselerimiz canlanmış, üretimlerini ve hizmetlerini artırmışlardır. İlimizde de meslek liselerimiz gerek atölyelerdeki üretimleriyle gerek uygulama otelindeki hizmetleriyle pek çok katkı sunmaktadır. Meslek Lisesini tercih eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” diyerek öğrencilerimize meslekleriyle ilgili üniversite eğitimi de alarak kendilerini geliştirmeleri tavsiyelerinde bulundu.

“Meslekî Açıdan Yeterli, Ahlaklı, Yenilikçi, Gi­rişimci, Üretken, Ekonomiye Değer Katan İş Gücü Ye­tiştirmeyi Amaçlıyoruz”

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Murat DEMİR “Eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte aldığımız tedbirler neticesinde kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerimizle sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime devam etmekteyiz. Tedbirlere hassasiyetle uydukları için idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyoruz.

İlimizdeki meslek liselerimizi hep birlikte daha nitelikli hale getirip öğrencilerimizi işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilerle tam donanımlı olarak yetiştireceğiz. Meslekî açıdan yeterli, ahlaklı, yenilikçi, gi­rişimci, üretken, ekonomiye değer katan iş gücü ye­tiştirmek amacıyla çalışacağız. Bu amaç doğrultusunda uygun öğrenme ortamları sunan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, sevgili yavrularımıza başarılar diliyoruz.” açıklamasında bulundu.