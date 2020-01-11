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Memur-Sen’den Küresel Gazeteciler Konseyi’ne ziyaret
Memur-sen Nevşehir Temsilcisi Mustafa Çiftçi Ve Beraberinde Sendika Başkanları Küresel Gazeteciler Konseyi (kgk) İl Başkanlığını Ziyaret Etti.
Nevşehir 11.01.2020, 16:34 11.01.2020, 17:51
Memur-Sen Nevşehir Temsilcisi Mustafa Çiftçi ve beraberinde sendika başkanları Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Başkanlığını ziyaret etti.
KGK Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer’de ziyaretlerinden dolayı Memur Sen Nevşehir temsilcisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekilere teşekkür ederken bir süre sohbet etti.