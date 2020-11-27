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MasterChef’in Ürgüp bölümü fragmanı yayınlandı
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef’in 28 Kasım’da yayınlanacak dış çekimi Ürgüp’te gerçekleşti.
Nevşehir 27.11.2020, 09:01
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef’in 28 Kasım’da yayınlanacak dış çekimi Ürgüp’te gerçekleşti.
Türkiye’nin önde gelen büyükşehirlerinin yanı sıra Ürgüp’te bu çekimlerin yapılmasının bölge turizmine sağlayacağı katkı nedeniyle mutluluk duyduğunu belirten Başkan Aktürk, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın yanı sıra Acun Medya’nın yönetici kadrosunu Ürgüp’te ağırlamaktan keyif aldığını da sözlerine ekledi.