Mantar Kaya ilgi odağı

NEVŞEHİR(MHA) Kapadokya Büyülü görüntüsü, köklü kültür ve tarih hazinelerinin yanı sıra doğal yapısı ile Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde birbiri ardına sıralanan Peribacaları, kimi bölgelerde insan ve hayvan şekilleri ile görenleri şaşkına çeviriyor. Bu peribacaları içerisinde oldukça farklı bir özelliğe sahip olan Mantar Kaya’da doğada rast gele yetişen kimi zaman zehirli olmasına karşın, özel yetiştirme alanlarında üretilen mantarlardan oldukça farksız bir özellikte bulunuyor.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesindeki Açıksaray Harabelerinin bulunduğu alanda yerden yüksekliği yaklaşık 3 metreye ulaşan doğal oluşumlu peribacası, zaman içerisinde geçirdiği bir dizi evrelerle tam bir mantar görüntüsü veriyor.

Gülşehir ilçesinin de bir zamanlar sembolü haline gelen Mantar Kaya görünümlü peribacası yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı olmayı sürdürüyor.